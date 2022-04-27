7 % ارتفاعاً فى أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة خلال الربع الأول من 2022

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها وزارة المالية الصينية، ارتفاع الأرباح المُجمّعة للشركات المملوكة للدولة في الصين، بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، لتسجل نحو 1.02 تريليون يوان (حوالي 155.5 مليار دولار أمريكي)، في الربع الأول من العام الجاري 2022.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا ” الأخبارية الصينية ، أضافت البيانات الصادرة عن الوزارة يوم الثلاثاء الماضي، أن الشركات المملوكة للدولة حققت 18.6 تريليون يوان من الإيرادات التشغيلية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 12.9 في المائة على أساس سنوي.