الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خروج 3728 متعافيا من كوفيد-19 من المستشفيات في البر الرئيسى الصينى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأربعاء أن ما إجماليه 3728 مريض كوفيد-19 خرجوا من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس الثلاثاء بعد تماثلهم للشفاء.

 

وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الحالات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض بلغ 2736 ارتفاعا من 1931 في اليوم السابق .

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصين مستشفيات روج تعافى الصينى الرئيس البر الرئيسي الصيني كوفيد-19

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