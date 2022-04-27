دينا الشربينى تكتشف اختفاء الآثار من حديقة الحيوان فى «المشوار»

اختلفت ورد (دينا الشربيني) مع زوجها ماهر (محمد رمضان) بسبب رغبتها في تسليم الآثار لوجيه (أحمد كمال) في الوقت الذي قرر هو محاولة بيعها عن طريق تجار الآثار، لتقرر ورد الذهاب إلى حديقة الحيوان والبحث عن الآثار في المكان الذي دفناها فيه، ولكنها لم تجد شيئًا لتدرك أن ماهر قد غيّر مكانهم.

كما تم القبض على ورد بعدما رآها عامل الآمن في حديقة الحيوان، لتهاتف ماهر الذي أرسل لها المحامي كمال، وكذبوا عليه وأخبروه بأن الضابط لم يكشف على البطاقة الشخصية لورد، ولم تخبره ورد بأنها كانت في حديقة الحيوان.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة​ dmc​ في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة​ dmc​ دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل "قصر النيل"، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر​ التريندأكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل “البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب”، وتنتظر إطلاق فيلمها "يوم 13" خلال هذا العام.