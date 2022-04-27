«مستقبل وطن» يعلن دعمه وتأييده لقرارات الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية

أعلن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييده الكامل لكافة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية.

وثمن الحزب سعي القيادة السياسية الدائم للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية.

وأكد الحزب على استمرار تحمل مسئولياته من خلال أعضائه بغرفتي البرلمان وتشكيلاته بالمحافظات في تنفيذ تلك القرارات والعمل عليها باعتبارها خطوة حقيقية في بناء الجمهورية الجديدة.

ونوه الحزب بتسخير كافة إمكانياته للمساهمة في تفعيل قرارات الرئيس، والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية القيادة السياسية التي تهدف الى تعضيد حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري.