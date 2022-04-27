الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية لاتحاد مراكز شباب مصر بالمحافظة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس، ختام فعاليات الدورة الرمضانية والتي نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمحافظة الغربية بمركز شباب شوبر، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور مجدي وكوك رئيس اتحاد مراكز شباب مصر بالغربية، الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وشهد المحافظ المباراة النهائية بين فريقي قطور وكتامة والتي انتهت بفوز مركز شباب كتامة وحصوله على كأس البطولة، وكرم المحافظ الفرق الأربعة الأولى في خماسي كرة القدم، كما كرم الفرق الأربعة الأولى في مسابقات تنس الطاولة ومصارعة الذراعين إلى جانب 10 من حفظة القرآن الكريم والقائمين على تنفيذ البطولة، كما أهدى الدكتور مجدي وكوك الدروع التذكارية للمحافظ ونائبه ورئيس الاتحاد العام.

وأشاد محافظ الغربية بمستوى اللاعبين الرائع خلال المباراة النهائية ، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وللاتحاد العام ولجميع القائمين على تنظيم هذه الدورة.

وفى سياق متصل تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 6 قرى بمركز زفتى وذلك ضمن جوله استمرت لست ساعات بداية من السابعة صباحا ، شملت قرى نهطاي ، حنون ،سنبو الكبرى ،فرسيس، دمنهور الوحش وميت الرخا، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفني.

بدء المحافظ جولته بتفقد المشاريع بقرية نهطاي حيث تابع أعمال تنفيذ كورنيش ترعة العطف بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 10%، كما تفقد المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية والذي سيقدم خدماته لسكان القرية من خلال توفير مقرات لـ ( المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي) وذلك بتكلفة ١٠ مليون جنيه وبلغت نسب نهو الأعمال به 100%.

محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية لإتحاد مراكز شباب

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