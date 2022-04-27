الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس «اتصالات النواب»: مبادرة الرئيس تؤكد أن الحوار نهج دائم للدولة المصرية

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أنها أثلجت صدور كل المصريين، حيث تضمنت إجراءات تنموية غير مسبوقة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وأشاد النائب أحمد بدوي، في بيان له، بإطلاق الرئيس لحوار وطني مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي كأحد مفردات مؤتمر الشباب وتفعيل دور الأحزاب السياسية بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن هذه القرارات تنم على حرص القيادة السياسية الدائم على مشاركة كافة القوى والتيارات، بما يعني أن الوطن يتسع للجميع، وكما قال الرئيس إن الاختلاف في الرأي لا يفسد في الوطن قضية ويؤكد دائما أن الحوار هو نهج الدولة المصرية بهدف تعزيز وتكامل الرؤى الوطنية.

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الوطن يتسع للجميع: 13 تصريحًا مهمًا للرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية

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لجنة العفو الرئاسى تثمن قرارات السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

وأوضح بدوي في بيانه أن الحوار الوطني يأتي استمرارا لحالة الحوار الاجتماعي والسياسي الذي بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب التي تبناها الرئيس.

 

السيسي الحكومة مؤتمر الشباب لجنة الاتصالات الجمهورية الجديدة إفطار الأسرة المصرية الاتصالات وتكنولوجيا

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