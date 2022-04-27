جونسون يعلق على تصريح وزير دفاعه عن استهداف الأراضى الروسية

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن لندن لا تريد خروج النزاع في أوكرانيا عن حدودها، مؤكدا أنه من حق كييف "الدفاع عن نفسها".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في حديث لقناة "Talk TV" البريطانية: "لا نريد أن تخرج الأزمة عن حدود أوكرانيا، و لكن كما قال وزيرنا للقوات المسلحة جيمس هيبي، فإن لدى أوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها".

كان وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي قد صرح بأنه من حق أوكرانيا "الشرعي" أن توجه ضربات إلى أهداف على الأراضي الروسية لمنع تزويد القوات الروسية التي تجري عملية عسكرية في أوكرانيا.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا من تحريض كييف على استهداف روسيا، مشيرة إلى أن الجيش الروسي مستعد "لضرب مواقع صنع القرار في كييف"، رغم وجود مستشارين أجانب فيها.

علي صعيد آخر ، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تم خلالها بحث سبل تقديم مساعدات إنسانية لسكان ماريوبول.

وقال المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء البريطاني في بيانها: "بحثنا المخاوف المشتركة بشأن الضربات على المناطق التي تحاصرها القوات الروسية، مثل ماريوبول وخيرسون، و ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار و دعم الجهود الإنسانية وضمان مغادرة المدنيين".

وأضاف البيان: "شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة التضامن العالمي مع الأوكرانيين، والتأكيد على أن المملكة المتحدة تواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها".

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته لموسكو في 26 أبريل بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا. و في 28 أبريل سوف يزور أوكرانيا.