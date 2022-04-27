ولاء التمامى: تكليفات الرئيس ترجمة حقيقية للواقع المصرى بمشاركة وطنية واسعة

ثمنت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب قرارات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة أنها ترجمة حقيقية للواقع المصري خلال لقاء شامل ضم أطياف المجتمع المصري.

وقالت التمامي، إن حديث المصارحة للرئيس يؤكد أن الدولة المصرية ليست ببعيدة عن الواقع الذي يمر به العالم فجاءت قراراته ترجمة للواقع وعلاج للحالة المصرية فى ظل المتغيرات الدولية، مشيرة إلى أن كل تكليفات السيسي للحكومة جاءت فى وقتها لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره فى نهضة المجالات كافة.

وأوضحت التمامي أن الاهتمام بالمجال الزراعى والصناعى لاشك أنه أصبح لهم الأولوية اليوم ولابد من العمل على الاكتفاء الذاتى وهو ما جاء من إدراك القيادة السياسية من أن الجميع عليه أن يتكاتف من أجل الوطن، موجهة الشكر والتقدير على كل التوجيهات التى جاءت من واقع مدروس جيدا من القيادة السياسية والتى تؤكد أن الدولة تبذل كل جهدها لصالح المواطن وأنها تدرك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة للتطورات العالمية .