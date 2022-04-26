الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالتعدى على شخص ونجله بسلاح صوت خلال مشاجرة بعين شمس

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بعين شمس حبس متهم بالاعتداء على شخصين بمقبض طبنجة صوت، بسبب أولوية المرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، نجله - مقيمين بدائرة القسم «مصابين بجروح بالرأس»، وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وقائد سيارة بسبب خلاف حول أولوية المرور بدائرة القسم، تطورت لتعديه عليهما بالضرب بمقبض طبنجة صوت كانت بحوزته، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة - «طلقتي صوت»، وتبين إصابته بسحجات بسيطة بالرأس.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واتهم المذكورين بإحداث إصابته المُنوه عنها.

جهات التحقيق حبس متهم أولوية المرور عين شمس

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