حزب الوفد يرحب بتكليفات الرئيس للحكومة خلال إفطار الأسرة المصرية

رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بالتكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، وخاصة التكليفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمة التي يمر بها العالم تزامنًا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

عبد السند يمامة: شباب الوفد سيتقدم بورقه عمل إلى الحوار السياسي



وأشاد رئيس الوفد، بتكليف الرئيس لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

رئيس الوفد: نرحب بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي

وقال يمامة، إن شباب حزب الوفد سيتقدم بورقة عمل حول مستقبل العمل السياسي الشبابي إلى المؤتمر، خاصة أن الشباب هم عماد أي تحرك سياسي في مصر، مؤكدًا أن الحزب يرحب بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن مصر في الوقت الحالي تحتاج إلى مختلف أطياف وتيارات العمل السياسي لصالح الوطن والمواطن.

أهم قرارات الرئيس خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدة تكليفات وقرارات جديدة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وينشر "الدستور" أبرز تصريحات للرئيس..

• تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

• عبّر الرئيس عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

• كلّف الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

• إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

• إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

• المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وسأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

• استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.