برلماني: قرارات الرئيس السيسي خطوة على طريق دعم الاقتصاد الوطني

رحب النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن تلك القرارات جاءت في توقيت شديد الأهمية تزامنًا مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي يشهدها العالم.

وأشاد قريطم، في تصريحات له، بإعلان الرئيس إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، مؤكدا أن تلك الخطوة من شأنها المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للدولة .

وأكد عضو مجلس النواب، أن تكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أمر إيجابي وضروري لتوضيح تداعيات الأزمة العالمية وسبل مواجهتها على الرأي العام.

كما أشاد قريطم، بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات، وكذلك تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

وكان الرئيس السيسي كلف اليوم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج الحوار إليه شخصيًا، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.

كما كلف الرئيس بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، كما وجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.