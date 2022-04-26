ازالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا اليوم 9 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار حملات إزالة التعديات، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت اليوم الثلاثاء إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء بحي غرب المدينة تحت إشراف سعيد محمد وعلى الكيال نائبا رئيس المركز باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح عماد حسن عبد العزيز رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار تحت إشراف هاني الخولي نائب رئيس المركز قامت بإزالة 3 حالات تعدي بحي جنوب المدينة بحوض صابر خلف التند بمقابر الرحمة بجوار مسجد عماد ورفع البلوكات وتم التحفظ على البلوك بمعدات الوحدة بمساحة واحد قيراط و14 سهما، وتم عمل محاضر 152 زراعة في وجود مدير الإزالات والإشغالات وفني التنظيم ورئيس حي جنوب

وأضاف الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، وتحت إشراف المهندس عادل عوض رئيس قرية طوخ الخيل قامت بتنفيذ إزالة في المهد لحالة تعد على أرض أملاك دولة على مساحة 100 متر وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، مؤكدًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي موجهًا برصد المخالفة بالمهد والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

279417382_2092554280922530_445288755647050841_n

279169772_378510104319191_6180172810157988388_n

279220794_299664319010934_791685594025905083_n

279246305_299664255677607_6449454829131720890_n

279069046_299664192344280_7950171129860554792_n

278903151_299664142344285_1769346983483600385_n

278968987_299664099010956_1638065472454599820_n

279334653_299664039010962_3027391715755505295_n