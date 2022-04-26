ازالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا اليوم 9 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار حملات إزالة التعديات، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي هذا السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت اليوم الثلاثاء إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء بحي غرب المدينة تحت إشراف سعيد محمد وعلى الكيال نائبا رئيس المركز باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأوضح عماد حسن عبد العزيز رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار تحت إشراف هاني الخولي نائب رئيس المركز قامت بإزالة 3 حالات تعدي بحي جنوب المدينة بحوض صابر خلف التند بمقابر الرحمة بجوار مسجد عماد ورفع البلوكات وتم التحفظ على البلوك بمعدات الوحدة بمساحة واحد قيراط و14 سهما، وتم عمل محاضر 152 زراعة في وجود مدير الإزالات والإشغالات وفني التنظيم ورئيس حي جنوب
وأضاف الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، وتحت إشراف المهندس عادل عوض رئيس قرية طوخ الخيل قامت بتنفيذ إزالة في المهد لحالة تعد على أرض أملاك دولة على مساحة 100 متر وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، مؤكدًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي موجهًا برصد المخالفة بالمهد والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.