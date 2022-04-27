سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل في مصر.. 1269 جنيهًا لعيار 24

يبحث المواطنون في كل أرجاء مصر بشكل يومي عن سعر الذهب اليوم الأربعاء27 أبريل في مصر، وذلك لتباين سعر الذهب خلال تلك الفترة والذي يعد ملاذًا اقتصاديًا آمنًا.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأربعاء27 أبريل في مصر.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء27 أبريل في مصر

افتتحت بورصة أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل في مصر، على سعر 1110 جنيهًا للجرام الواحد لسعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، وذلك عقب استقرار سعر الدولار في مصر خلال تعاملات منتصف الأسبوع، حيث بلغ سعر الدولار في البنوك 18.51 للشراء و18.60 للبيع، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وجاء سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل في مصر كالآتي:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 951 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 1110 جنيهًا.

واستقر سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 1269 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم 8880 جنيهًا.

أسعار مصنعية الذهب في السوق المحلية

تختلف أسعار المصنعية، بين محلات الصاغة فيما بينها، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا على أعيرة الذهب المختلفة.

وتتراوح نسبة المصنعية ما بين 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب.

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يذكر أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق المال والمصارف الدولية.

وسجل "اليورو" تراجعًا ملحوظًا ما بين 23 و37 قرشًا شراءً وبيعًا، في البنوك الحكومية والخاصة.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل سعر اليورو 19.78 جنيه للشراء و19.95 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.82 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق باليورو أمام الجنيه المصري 20.16 جنيه للشراء و20.26 جنيه للبيع.

أسباب تباين أسعار الذهب في مصر

يرتبط سعر الذهب بأسباب رئيسية، وهي سعر الدولار، فيرتبط سعر الذهب طرديًا مع الدولار الأمريكي، فإذا ارتفع سعر الدولار يرتفع معه سعر الذهب بالضرورة.

والسبب الرئيسي الآخر هو عمليات العرض والطلب في السوق، فإذا تم الشراء بشكل كبير من الأسواق ترتفع قيمة جرام الذهب، كما يحدث قبل الأعياد لإقبال الكثير على الخطوبة والزواج في أيام الأعياد مثل ما يحدث في عيد الفطر 2022.