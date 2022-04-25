الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرح جديد لمناطق التنقيب عن الذهب في مصر قبل نهاية العام

التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب

قالت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية إنه بعد تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، من المقرر طرح مناطق جديدة للتنقيب عن الذهب فى مصر في مزايدة عالمية قبل نهاية العام الجاري 2022 باستثمارات تصل لـ 20 مليون دولار.

وشهد قطاع الثروة المعدنية، خلال العام الماضي، توقيع 25 عقدًا مع 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب فى 75 قطاعًا بالصحراء الشرقية باستثمارات نحو 57 مليون دولار منها.

وتعمل هيئة الثروة المعدنية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الطبيعية فى مصر، مع العمل على القيمة المضافة من تلك الثروة لتحقيق فائدة اقتصادية يعود مردودها على الدولة مباشرة، وذلك وفق تعليمات وزير البترول.

في سياق منفصل، قال وزير البترول إن المشروع القومي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في إطار المبادرة الرئاسية، يشهد توسعًا في أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز.

أشار الوزير إلى أن هذا المشروع الطموح يتم تنفيذه لصالح المواطن المصري للاستفادة من ثرواته الطبيعية وأن هناك طفرات في تنفيذ وتشغيل المحطات بفضل الزخم الكبير الذي أحدثته المبادرة الرئاسية للتوسع فيه.

وأوضح "الملا"، خلال الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، الثلاثاء، أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بلغ 440 ألف سيارة، حتى الآن، وأن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من هذا المشروع، حيث إن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، فضلاً عن ارتفاع رقمه الأوكتيني، وكونه وقوداً نظيفاً وصديقاً للبيئة.

واستعرض الاجتماع التطور الذى حدث فى توافر محطات تموين الغاز في ظل ارتفاع عدد المحطات إلى 852 محطة حاليًا، إضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعًا.

وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الثروة المعدنية الذهب البترول 20 مليون دولار

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وائل لطفي

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