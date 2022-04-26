الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يرتفع عالميًا فى ظل مخاوف إزاء النمو والتضخم

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1903.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:53 بتوقيت جرينتش، ولامست الأسعار 1890.20 دولار أمس الإثنين، وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1904.40 دولار للأوقية.
ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال أن تعرقل الوتيرة السريعة للتشديد تعافي الاقتصاد العالمي.
كما تأثرت الأسواق بالتداعيات الاقتصادية لإغلاقات الصين لمواجهة "كوفيد- 19".
وارتفع الدولار، الملاذ الآمن المنافس، إلى أعلى مستوى في عامين، ما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويكبح تحقيقه المزيد من المكاسب للمعدن النفيس.
في غضون ذلك، ارتفع البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 2166.26 دولار للأوقية، بعد يوم من مخاوف إزاء انخفاض الطلب بسبب إغلاقات كوفيد في الصين، مما أدى إلى تراجعه بنسبة وصلت إلى 12.9 بالمئة.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.74 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 922.69 دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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