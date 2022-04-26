استمرار حبس المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بالتجمع

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه بالتجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى المواطنات، مقيمة بالجيزة، بأنها عقب خروجها من محل عملها الكائن بدائرة القسم استقلت سيارة «أجرة» بداخلها شخصان من أحد المواقف للعودة لمسكنها، ولدى وصولها للطريق الدائري فوجئت بقيام أحدهما بتهديدها بسلاح أبيض والاستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها «هاتف محمول، مبلغ مالي» كرهًا عنها.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما «2 سلاح أبيض، سكين».

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من إحدى السيدات، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول ملك المجنى عليها، وباستدعاء المجني عليها في الواقعة الثانية تعرفت على المتهمين، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه.

وأقرت بعدم قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات.