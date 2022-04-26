استراتيجية «عبدالغفار» فى «التعليم العالى».. نوافذ جديدة لأجيال المستقبل

شهدت وزارة التعليم العالي طفرة كبيرة في عهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلال هذا التقرير نعرض بعضًا من الإنجازات التي قدمها وهي؛ زيادة عدد فروع الجامعات الأجنبية في مصر، حيث بلغ عدد المؤسسات الجامعية (4) مؤسسات، واستضافة عدد (6) فروع الجامعات الأجنبية، في حين بلغ عدد البرامج في الفروع (88) برنامجًا.

كما تم تطوير برامج الجامعات الأهلية الجديدة، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا، حيث نشرت مدينة الأبحاث العلمية 423 بحثًا علميًا دوليًا عام 2021 في مقابل 332 بحثًا عام 2020، كما نجحت المدينة في تحسين منظومة البحث العلمي ليس على مستوى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا فقط، وإنما من حيث زيادة عدد الاستشهادات لتلك الأبحاث.

إدخال برامج جديدة لطلاب المعاهد العالية والمتوسطة التابعة للوزارة لأول مرة تقدم من خلال المعاهد الحكومية والخاصة مثل التدريب من أجل التوظيف وتشجيع إنشاء مكاتب لتوظيف الخريجين بالمصانع والشركات المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجمعيات مستثمري المناطق الصناعية، ودمج الفئات والطلاب المعاقين فى كافة الأنشطة والخدمات، ومضاعفة أعداد المشاركين بالأنشطة وخاصة الرياضية لتكون قوة ناعمة لتعليم الأخلاق الرياضية وتعديل السلوك، بالإضافة إلى تنظيم دورة الصداقة للألعاب الجماعية فى (9) مناطق على مستوى الجمهورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020، فضلاً عن الإشراف على بطولة اليوم الواحد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

كما شهد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال عام 2021، العديد من الإنجازات لدعم ورعاية وتمويل المبتكرين والباحثين؛ لتطوير إمكانات التسويق للمنتجات أو الخدمات الجديدة وربط البحث العلمي بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة.

الصندوق قام بتدشين برنامج "مركز إبداع الملكية الفكرية EiPIC" الموجه لدعم طلبة مدارس المتفوقين "STEM" بالتعاون مع كل من: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، ومركز العلوم والصناعة COSI بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتمويل مشترك يقدمه كل من: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الصندوق، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ضمن برنامجها STESSA ؛ لتعزيز مدارس المتفوقين، واكتسابهم المبادئ والقيم الأساسية في مجال الإبداع والابتكار، كما يتيح لهم فرص التطبيق عبر آليات حماية الملكية الفكرية وريادة الأعمال، كما يعمل برنامج "مركز إبداع الملكية الفكرية " EiPIC " على توفير فرص التواصل المباشر بين الطلاب وبين نماذج حقيقية للمبتكرين، والمخترعين، والعلماء الحاصلين على براءات الاختراع في المجالات المختلفة، ورواد الأعمال في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما حقق المعهد القومي للبحوث العلمية طفرة في النشر العلمي الدولي بالدوريات العلمية المفهرسة دوليًا، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة 180 بحثًا خلال عام 2021 فى قواعد بيانات Scopus، مُقارنة بـ 132 بحثًا خلال عام 2020، فضلاً عن نشر الأبحاث والنتائج العلمية من خلال مجلة المعهد العلمية، التي يتم نشرها في دار النشر العالمية تيلور وفرانسيز Taylor & Francis، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العلمية المتخصصة من حملة الدكتوراه والماجستير؛ لسد حاجة الهيئات العلمية والإنتاجية في مصر والعالم العربي من خلال دورات وبرامج تدريبية متخصصة، حيث وصل عدد الدرجات العلمية الممنوحة (19) درجة علمية خلال عام 2021 موزعة على النحو التالى: (6 ماجستير، 13 دكتوراه)، بالإضافة إلى 30 مهمة علمية ممولة من المعهد خلال العام 2020/2021، فضلاً عن استضافة المعهد لعدد 17 خبيرًا.

وإجمالي الاستثمارات بلغ أكثر من 65 مليون جنيه، كما بلغ عدد المشروعات الجارية بالتعاون مع كل من: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (ASRT) (23) مشروعًا موزعة على النحو التالى: (8 مشروعات مع الأكاديمية، 15 مشروعًا مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار) بتكلفة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أن تمويل المشروعات البحثية التعاقدية يقدر بحوالي 7 ملايين جنيه للعام 2020 /2021، كما بلغ دخل المعهد من الاستشارات عن العام 2020 /2021 حوالى 4 ملايين جنيه.

قطاع الوافدين

زيادة نسب استيعاب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية وتيسير إجراءات القبول بالجامعات

وبالنسبة لقطاع الوافدين شهد زيادة أعداد الطلاب الوافدين بشكل ملحوظ، بعد إطلاق العديد من السياسات الجاذبة للطلاب الوافدين للدراسة في مصر، منها إطلاق مبادرة "ادرس في مصر"، وزيادة نسب استيعاب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وتيسير إجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات، حيث يتم استقبال الملفات الخاصة بالطلاب عن طريق خدمة البريد السريع والدفع الإلكتروني، وإتاحة نظام "التعليم عن بُعد" ضمن منظومة "التعليم الهجين"، بالإضافة إلى التعاون مع بنك المعرفة المصري وإتاحته للطلاب، كما تم إطلاق حسابات رسمية للإدارة على منصات التواصل الاجتماعي، وتخصيص خط ساخن ورقمه 19064؛ للإجابة عن تساؤلات واستفسارات الطلاب.

إطلاق المنصة الإلكترونية لإتمام إجراءات الدراسين المصريين بالخارج

وفي مجال البعثات العلمية

تم قبول 258 دارسًا فى جميع أنواع الإيفاد في مختلف دول العالم، وذلك وفقًا لخطة البعثات لعام 2020/ 2021، كما تم قبول (15) دارسًا بالبرنامج التدريبي لكوادر أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى الإعلان عن المنح والبرامج الدراسية الواردة من بعض الجامعات أو المؤسسات التعليمية الدولية.

وتمت مبادرة إطلاق أسماء العلماء النابغين الذين أثروا العلم والبحث العلمي على خطط البعثات المقبلة على التوالي، كما تم إنشاء وحدة للإجازات الدراسية؛ لإنهاء إجراءات سفر الدارسين الحاصلين على منح شخصية أو تمويل ذاتي.

كما تطور خطة البعثات السنوية، حيث تمت الموافقة على إنشاء برامج للابتعاث الداخلي بالتعاون مع الجامعات المصرية فى مجالات البرامج الدولية المتميزة، واعتماد نتيجة الإعلان الموحد الرابع عن خطة البعثات.