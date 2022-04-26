الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بجمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران اشتبه إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين للعمل على لجنة الخط الأخضر، في راكب كندي من أصل مصري قادم من الإمارات نظرا لارتباكه وتلعثمه في الكلام.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضريبه أو رسوم جمركية أو أي ممنوعات أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمورالفحص، فأفاد بوجود كثافات على شكل علب متشابهة.

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك، قام بتكليف وليد علي حجاج مأمورالجمرك المعين، للعمل بالخط الأخضر وجمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود عدد 12 من علبة أدوية بداخل كل منها 60 قرصا، بإجمالى 720 قرصا من عقار اللريكا المخدر، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 98 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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