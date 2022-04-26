الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على مشروعات «الشياحة» ضمن مبادرة حياة كريمة

الشياحة
الشياحة

احتفالاً بذكرى عيد تحرير سيناء، تم افتتاح قرية “ الشياحة ” اليوم الثلاثاء، بنطاق مركز نخل بوسط سيناء، التي تم إنشائها وتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتستعرض “ الدستور ” مشروعات “ الشياحة ” التي تم تطويرها، وتم افتتاحها اليوم.

1 - تنفيذ مشروعات سبق الإعلان عنها وهي وصول معدات نظافة جديدة، تواصل أعمال الرصف للشوارع، مشروع إنشاء محطة تحلية المياه، أنشاء طرق بطول 2 كيلو بقرية النثلية، ينفذها جهاز تعمير سيناء.

2 - إنشاء مدرسة نخل الثانوية الصناعية تنفيذ هيئة الأئبنية التعليمية، وجاري استكمال مراحل التنفيذ بتكلفة 16 مليون و 887 ألفاً و 682 جنيهاً، على مساحة 10 آلالف متر مربعاً، وتضم 12 فصلا و6 أقسام.

3 - مشروع ربط رأس النقب بوسط سيناء بخط كهرباء بطول 11 كيلو متر، وأصبحت الشبكة تغطي كل مكان بالأعمدة التي تم زرعها ضمن شبكات الكهرباء.

4 - الإنتهاء من تجمعات بوسط سيناء وتضم علاوة على المنازل والمدارس ومراكز الشباب ووحدات صحية ومساجد وآبار مياه ومحطات رفع وتحليه وسدود تحويلية وغيرها.

يذكر أن تجمعات محافظة شمال سيناء تقع في منطقة وسط سيناء بمركزي الحسنة ونخل منها 5 تجمعات بالحسنة، و هي :" أم فروث بالمغارة - الكيلو 61 ببغداد - الدفيدف - النوافعة بالمغفر - خشم القاد بالحسنة - 6 تجمعات بنخل "، وهي: طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1  - والنثيلة 2 - أبو رصاصة بصدر الحيطان وطيبة بالتمد.

مبادرة حياة كريمة حياة كريمه الشياحة سيناء عيد تحرير سيناء

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وائل لطفي

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