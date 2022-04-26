دبي تستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 بمشاركة 1500 جهة عارضة

يعود معرض سوق السفر العربي للانعقاد مجدداً في دبي في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 9 إلى يوم الخميس 12 مايو 2022، بمشاركة مصر، حيث يشهد الحدث هذا العام مشاركة 1500 عارض وممثلين من 112 وجهة عالمية، ومن المتوقع حضور حوالي 20,000 زائر، وسيتبع النسخة الحضورية من المعرض انعقاد النسخة الافتراضية منه التي ستنعقد من يوم الثلاثاء 17 إلى يوم الأربعاء 18 مايو 2022.

وستشكل الدورة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي التي ستقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيضم معرض سوق السفر العربي 2022 تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "مستقبل السفر والسياحة الدولية" عدد كبير من الجلسات والفعاليات، مما يتيح لمتخصصي الصناعة من جميع أنحاء العالم مناقشة الاتجاهات الحالية واستكشاف الفرص طويلة الأجل في مجالات السفر والنقل والسياحة والضيافة والأحداث والمعالم السياحية والمزيد غيرها.

وأكد عصام كاظم الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: تحرص دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على أن تكون جزءاً رئيسياً من معرض سوق السفر العربي، الذي يعتبر أحد أبرز الفعاليات العالمية المتعلقة بالسياحة والسفر. وتتيح لنا هذه المشاركة مناقشة فرص النمو المستدام لقطاع السياحة وذلك بما يتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي الوجهة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة".

وأضاف كاظم قائلاً: "واصلت دبي تقدمها ونموها منذ استئنافها لأنشطتها الاقتصادية واستقبال الزوار الدوليين في شهر يوليو 2020، وقد ساهمت الجهود المشتركة من تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال البناء على هذا الزخم عاما بعد عام، وهو ما ساعدنا في تحقيق نجاح لافت لمعرض إكسبو 2020 دبي. وإننا نرّحب بشركائنا وكذلك المتخصصين والعاملين في قطاعات السياحة والسفر والطيران والضيافة وغيرها لمشاركة الخبرات والآراء وأفضل الممارسات التي من شأنها التسريع من وتيرة نمو قطاع السياحة خلال مرحلة ما بعد الجائحة. وإنه في الوقت الذي تساهم به جهود دبي بتعافي قطاع فعاليات الأعمال العالمية، فمن المهم كذلك إظهار الدور المميز لشركائنا في القطاعين العام والخاص وما قدموه لتعزيز الثقة لدى المسافرين وجعل دبي وجهة دولية آمنة ومفضلة للزيارة.