965 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

ففي نطاق قطاع جنوب سيناء والذى يضم كل من “أبورديس، ونويبع، وشرم الشيخ، ورأس سدر، طور سيناء، وسانت كاترين” والمناطق المحيطة بهم والتي تضم حوالى 30 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين 94 ألف مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022، تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 55 مليون جنيه كخطة استثمارية وطموحة، حيث تم إحلال وتجديد:

-16 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .

-520 عامود جهد متوسط.

-135 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

-45 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

-825 عامود جهد منخفض.

-300 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

-25 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

-60 صندوق توزيع جهد منخفض.

هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالي 910 ملايين جنيه متمثلة في:

-ربط مدينة سانت كاترين بالشبكة الموحدة.

-إزالة الخطوط المتعارضة لمسارالمشروعات القومية مثل (إنشاء الطريق الأوسط)، وإنشاء خطوط بديلة لسرعة تنفيذ المشروعات.

-توصيل التيار الكهربائي لشركة أنابيب البترول وشركات السويس للزيت (سوكو) وبترول بلاعيم.

-توصيل التيار الكهربائى لعمارات الإسكان الاجتماعي بأبو رديس

-توصيل التيار الكهربائى لعدد 148عمارة سكنية ولمشروع ابنى بيتك بمدينة طور سيناء.

-توصيل التيار الكهربائى لعدد 109 عمــــارة سكنية بمدينة طـور سيناء.

-توصيل التيار الكهربائى لمجمع صناعات الرخام بمدينة رأس سدر.

-توصيل التيار الكهربائى لقاعة المؤتمرات الجديدة بمدينة شرم الشيخ.

-توصيل التيار الكهربائى للبوابات والارتكازات الأمنية بالطريق الدولي “النفق - شرم الشيخ”.

-توصيل التيار الكهربائي إلى مصنع الكاولين التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشرم الشيخ.

-توصيل التيار الكهربائي للمشروع الاستراتيجي لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران.

-توصيل التيار الكهربائي لعدد 6 محطات تحلية مياه البحر لكل من “رأس سدر - أبو زنيمة - دهب- نويبع - طور سيناء - رأس نصراني بشرم الشيخ ”.

-توصيل التيار لروافع المياه 1, 2, 3, 4 بمدينة سانت كاترين.

-تغذية القري السياحية وزيادة قدرات القري الحالية بمحافظة جنوب سيناء.

- مشروع تغذية جامعة الملك سالمان “شرم الشيخ - الطور - رأس سدر”.

-توصيل التيار الكهربائي من محطة محولات نويبع إلى تجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية 8 تجمعات على طول الخط.