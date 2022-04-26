الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 باختناق إثر نشوب حريق فى منزلين بالشرقية

حريق
حريق

أصيب 8 أشخاص بحالات اختناق، إثر نشوب حريق في منزلين بناحية عزبة أبو النور التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

 وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق بناحية عزبة أبو النور التابعة مركز أبو كبير.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق في منزلين بالطوب الأبيض ومعروشة بالخشب.

ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية سوي إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجري نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي وخروجهم عقب تلقيهم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

اختناق حريق منزلين عزبة أبو النور الشرقية

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وائل لطفي

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