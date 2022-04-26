الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة لوقف مسلسل «فى شارع الهرم» بالكويت: يُسىء لسمعة بلدنا

محمد سعد الصمودي
محمد سعد الصمودي

توجه محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الخارجية والثقافة، للتحرك لوقف عرض أحد الأعمال التليفزيونية التي تبث في التليفزيون الكويتي. 

وقال «الصمودي» في طلبه اليوم، أصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالاستياء البالغ نتيجة عرض مقاطع من مسلسل «في شارع الهرم»، الذي بدأ عرضه مطلع شهر رمضان الجاري يتطرق لقضايا حساسة ومُثيرة اعتبروها تُسيء لسمعة بلدهم.

وأوضح «الصمودي» أن هناك مطالبات واسعة في الكويت، ومناشدات من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بضرورة وقف عرض المسلسل، معتبرين بأن العمل يُسيء لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي وأخلاقياته.

ولفت «عضو مجلس النواب» إلى أن المسلسل من إنتاج شركة كويتية، يشارك فيه ممثلون خليجيون وتم إجازة العمل من جانب وزارة الإعلام الكويتية، وتم تصوير مشاهده في الكويت، وُيعرض ويذاع على المنصات التابعة للكويت، تظهر فيه إحدى الفنانات، وتلعب فيه دور راقصة من مصر، وتظهر في مشاهد غير أخلاقية وهو أمر يسيء لنا وللمرأة المصرية بصفة عامة.

وطالب بتحرك السلطات المعنية للتدخل إلى جانب السلطات الكويتية للمطالبة بوقف عرض مسلسل «في شارع الهرم»، لأنه يتضمن إساءة لبلدنا، في ظل العلاقة الطيبة والأخوية التي تجمع الشعبين، فيجب الحديث عن المجتمعات الأخرى سواء كانت مصرية أو غيرها بقدر كبير من الاحترام والتقدير ولا ينبغي الإساءة لها من خلال عمل درامي.

محمد سعد الصمودي مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعمال التلفزيونية التلفزيون الكويتي في شارع الهرم مجلس الأمة الكويتي

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