الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. أبطال بُردة البوصيري يحتفون بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ختام احتفالات قطاع صندوق التنمية الثقافية بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، بليالي شهر رمضان المعظم، بمشاهدة عرض "البردة للإمام البوصيري"، في مديح أشرف الخلق، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفنى، وذلك مساء الاثنين 25 ابريل الموافق 24 رمضان.

وفي كلمته أكد المخرج خالد جلال أن بردة الإمام البوصيري من الأعمال الفنية التى تتطلب موهبة متميزة في الإلقاء والأداء الفني واللغوي لما بها من مفردات ومعاني متنوعة وكبيرة، وأشار إلى أن  أبطال العرض هم  نجوم الدفعة الثانية والثالثة من استوديو مسرح الإبداع الذين الذين قدموه لأول مرة عام ٢٠١٢، وهو ما يؤكد على العلاقة الوطيدة المستمرة بين الصندوق  وخريجي مركز الابداع، وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به وزيرة الثقافة في دعم مختلف المشروعات الفنية بمركز الإبداع ورعاية العديد من المبادرات مثل "أبدا حلمك".

فيما صرح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية بأن عرض  "البردة للإمام البوصيري" هو خير ختام البرنامج المتميز والمتنوع الذي قدمه الصندوق بمختلف مراكز الإبداع بالقاهرة والإسكندرية والذى يتزامن مع الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، حيث شهد عروض مميزة بمشاركة عدد من كبار النجوم والفرق الفنية.

جدير بالذكر أن عرض "البردة للإمام البوصيري" استمر لخمس ليالي على مسرح مركز الإبداع الفني، رؤية وإخراج الفنان خالد جلال، موسيقي وألحان المايسترو عماد الرشيدي.

جاء ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي قدمه صندوق التنمية الثقافية في كافة المواقع التابعة له بالقاهرة والمحافظات، احتفاءً بالشهر الكريم، وضمن أحداث القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية.

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قطاع صندوق التنمية الثقافية القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي البردة للإمام البوصيري الدكتور فتحي عبد الوهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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