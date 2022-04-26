الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يشهد حفل ليالى رمضان الثقافية والفنية

محافظ البحيرة يشهد
محافظ البحيرة يشهد حفل ليالى رمضان

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حفل ختام ليالي رمضان الثقافية والفنية التي نظمتها مديرية الثقافة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور ، والتي أقيمت بالمسرح الروماني بالمكتبة .

وقدمت فرقة البحيرة للإنشاد الديني ، بقيادة المايسترو أسامة علام باقة من أجمل الأغاني الدينية منها " طه الحبيب" و "ياجمال النبي" .

كما قدم المنشد زياد عبدالسلام أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي غنى أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل " قادرون باختلاف"، أغنية "برضاك" .

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تهتم برعاية كافة الأنشطة الثقافية والفنية والأدباء والفنانين الشباب ، مشيدًا بفعاليات الليالي الرمضانية  الثقافية، مقدمًا التحية لفرقة البحيرة للإنشاد الديني على ما قدمته من مواهب شابة ومتميزة من أبناء المحافظة . 

وقرر  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة دعم فرقة البحيرة للإنشاد الديني بمبلغ ٥٠ ألف جنيه لتنمية مواهب الفرقة وقدراتهم الإبداعية ، كما قرر دعم مكتبة مصر العامة بدمنهور بمبلغ ٣٠ ألف جنيه، لدعم الحركة الثقافية بها.

 شهد الاحتفالية ، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة، و محمد البسيوني ، مدير عام فرع ثقافة البحيرة ، وأحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، و كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، وممثلي عن الأزهر و الأوقاف و الكنيسة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه بالاستمرار في دعم  الفرق الموسيقية في تقديم كل أوجه الدعم والتعاون، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة يوجد بها العديد من المواهب الشابة التي تستطيع، تقديم أجمل الفنون المسوقية، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستمرار في تنظيم الحفلات الموسيقية في جميع قصور الثقافة فى مدن محافظة البحيرة.

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وجوه رمضان «8»

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