الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بأسوان

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

شهدت قرية حاجر القنان وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء الإثنين، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، ما أسفر بشكل مبدئي عن إصابة 10 أشخاص، وجاري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة إدفو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي بمدينة السباعية التابعة للمركز إدفو، ما أسفر بشكل مبدئي عن أصابة 10 أشخاص، وجاري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان ميكروباص حادث تصادم إصابة 10 أشخاص إدفو السباعية سيارة ربع نقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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