الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عبد الدايم: احتفالات القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية سعت لترسيخ الهوية

فعاليات القاهرة عاصمة
فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة عرض "بردة الإمام البوصيري" على مسرح مركز الإبداع الفنى وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، وذلك ضمن  فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022.

وقالت عبد الدايم إن شهر رمضان المعظم ضم العديد من الفعاليات المتنوعة احتفالا باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى، موضحة أنها سعت إلى ترسيخ الهوية وإبراز ملامح الحراك الإبداعى فى مصر.

وأشارت عبدالدايم إلى نجاحها فى جذب أبناء الوطن من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب وحققت حضورا جماهيريا ضخما فى كافة المواقع الثقافية، مشبدة بأداء الأبطال والعرض الذى تميز بالتجديد واحتفظ بالشكل التراثى الأصيل.

من جانبه، قال المخرج خالد جلال، إن بردة الإمام البوصيرى تعد مشروعا أساسيا لكل دفعات ستوديو مركز الإبداع الفنى، نظرا لما يتميز به من مقومات إبداعية مميزة، مشيرًا إلى أن اليوم يستعيد ذكريات ما يزيد عن عقد من الزمان، حيث يتم تقديم العرض بنفس نجوم عرضى قهوة سادة وسلم نفسك من أبناء المركز خريجى الدفعة الثانية والثالثة.

عرض بردة الإمام البوصيرى رؤية وإخراج خالد جلال، موسيقى عماد الرشيدي، قيادة أحمد محروس، ويضم أبياتا من القصيدة الشهيرة التى تمثل علامة بارزة فى عالم المديح النبوى وتتناول حب النبى محمد (ﷺ) وصفاته وسيرته العطرة .

جدير بالذكر أن، فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي انطلقت مساء الأحد 10 أبريل 2022 من سور القاهرة الشمالي بعد تأجيل الاحتفال، لمدة عامين، بسبب وباء كورونا، حيث أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اختيار مدينة القاهرة المصرية، عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.

 

القاهرة عاصمة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم بردة الإمام البوصيري مسرح مركز الإبداع المخرج خالد جلال

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وائل لطفي

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