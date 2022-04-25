العائدون الحلقة 24| «صفوان» يكشف مخطط نقل عمليات «داعش» إلى ليبيا

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وكشفت الحلقة 24 من مسلسل العائدون، عن لقاء نبيل ضابط المخابرات العامة بـ"صفوان" أدلى خلالها الأخير بمعلومات هامة عن نقل مرتزقة وعناصر إرهابية مدربة على أعلى مستوى إلى ليبيا بأعداد تصل إلى 125 ألف مقاتل برعاية أجهزة مخابرات أجنبية.

وأكد “صفوان” أن تنظيم داعش بمساعدة “كمال” يواصل تجهيز عناصره شديدة الخطورة لنقلها إلى ليبيا وتنفيذ عمليات تخريبية جديدة وتعويض إحباط المخابرات العامة المصرية لمخططات التنظيم والمخابرات الأجنبية في 4 دول.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، وهو بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».