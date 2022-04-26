الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب: لن أعود إلى تويتر

دونالد ترامب
دونالد ترامب

عقب إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شراءه شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه لن يعود إلى موقع "تويتر".

وأكد ترامب أنه لن يعود إلى تويتر حتى إذا أعاد ماسك تفعيل حسابه الذي تم تعليقه إثر اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

وشدد الرئيس السابق في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" على أنه سيستخدم شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي TRUTH Social، للإعلان عن آرائه، معلنا أنه سينضم رسميا إلى شبكته خلال الأيام السبعة المقبلة، كما هو مخطط له.

وتابع ترامب: "آمل أن يشتري إيلون تويتر لأنه سيجري تحسينات عليه وهو رجل جيد، لكنني سأبقى على TRUTH Social، قائلا "أننا نستقدم ملايين الأشخاص، تويتر لديه روبوتات وحسابات مزيفة، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لنبقى بمنأى عن ذلك".

وتابع: "خلاصة القول، لا.. لن أعود إلى تويتر".

جدير بالذكر أنه تم تعليق حسابات ترامب نهائيا على تويتر و"فيسبوك" و"إنستجرام" و"سناب تشات" بعد أحداث الشغب في 6 يناير 2021.
وفاز إيلون ماسك، الإثنين، باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه يأمل أن يظل حتى أسوأ منتقديه على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير.

وقال ماسك إن تويتر لديه إمكانيات هائلة وسيعمل على توفيرها، متعهدا بالعمل على زيادة الثقة في موقع التدوينات المصغر.

وأضاف الملياردير الأمريكي: “أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى”.

وأفادت بورصة نيويورك، في وقت سابق اليوم، بتعليق تداول أسهم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أنها بانتظار إعلان مرتقب بشأن الموقع.

ترامب إيلون ماسك “تويتر الولايات المتحدة وسائل التواصل الاجتماعي

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وائل لطفي

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