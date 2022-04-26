الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تفتح البوابات الإلكترونية لاستقبال مساعدات اللاجئين الأوكرانيين

اللاجئين الاوكرانيين
اللاجئين الاوكرانيين

بدأت الحكومة الأمريكية اليوم الاثنين، قبول الطلبات المقدمة من الأفراد والمنظمات الساعية لمساعدة الأوكرانيين الفارين من الحرب في أوكرانيا على القدوم إلى الولايات المتحدة، وأطلقت بوابة إلكترونية للرعاة المحتملين.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي، الأسبوع الماضي، عن مبادرة الرعاية الخاصة، مقدمةً إياها باعتبارها الآلية الرئيسية التي ستحقق الولايات المتحدة من خلالها التزام الرئيس بايدن باستقبال ما يصل إلى 100 ألف أوكراني شردهم الغزو العسكري الروسي لوطنهم.

واليوم، نشرت وزارة الأمن الوطني صفحة على موقعها على الإنترنت للمواطنين والجماعات الأمريكية الذين حددوا الأوكرانيين في الخارج الذين يرغبون في رعايتهم مالياً.

 تتضمن البوابة الإلكترونية رابطًا إلى نموذج الطلب الذي يمكن للرعاة المحتملين تقديمه لإثبات أن لديهم الوسائل المالية لدعم الأوكرانيين الذين يسعون لدخول البلاد.

ولن يتمكن الأوكرانيين الذين يأملون في القدوم إلى الولايات المتحدة من التقدم مباشرة لبرنامج الرعاية ، الذي يطلق عليه اسم الاتحاد من أجل أوكرانيا. لا يمكن بدء عملية التقديم إلا من قبل الرعاة المحتملين في الولايات المتحدة

إذا اجتاز الرعاة المحتملون فحوصات الخلفية ووافقت وزارة الأمن الداخلي على طلبات الرعاية الخاصة بهم ، فسيُسمح للأوكرانيين الذين حددوهم بدخول الولايات المتحدة طالما أنهم يستوفون متطلبات معينة ، بما في ذلك الفحوصات الأمنية والتطعيم ضد الأمراض المعدية.

قالت وزارة الأمن الوطني الأمريكي، الأسبوع الماضي إن الأوكرانيين الذين يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب مبادرة الرعاية لن يتم إعادة توطينهم من خلال برنامج اللاجئين، وبدلاً من ذلك، سيُمنحون الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، مما سيسمح لهم بالعيش والعمل في الولايات المتحدة لمدة عامين على الأقل، لن يؤدي الإفراج المشروط إلى جعلهم مؤهلين للحصول على وضع دائم في الولايات المتحدة.

فر أكثر من 5 ملايين شخص من أوكرانيا منذ أن شنت القوات الروسية هجومًا عسكريًا على البلاد في أواخر فبراير، ما تسبب في أكبر موجة نزوح جماعي للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

قال المسؤولون الأمريكيون إن الغالبية العظمى من الأوكرانيين الذين شردتهم الحرب سيختارون البقاء في الدول الأوروبية القريبة من أوكرانيا، وأن الأوكرانيين الذين يتطلعون إلى القدوم إلى الولايات المتحدة يبحثون بشكل عام عن ملاذ آمن مؤقت، وليس إعادة توطين دائم.

أوكرانيا أمريكا روسيا اللاجئين لجوء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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