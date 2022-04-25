الاختيار 3 الحلقة 24.. من هو الإرهاب حمادة أبو شيته؟

واصلت أحداث مسلسل الاختيار 3 عرض جانب من جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، إذ أظهرت الحلقة 24 جريمة خطف 7 مجندين واستعدادات القوات المسلحة للتوصل لمكان إخفائهم.

ونستعرض فى هذا التقرير السيرة الذاتية للإرهابي حمادة أبو شيته:

«أبو شيته»، هو أحد قيادات التيار الجهادى فى سيناء.

اسمه أحمد عبد الله حمدان وشهرته (حمادة أبوشيته)، عمره 34 سنة.

ألقت أجهزة الأمن بشمال سيناء القبض عليه فى شهر سبتمبر 2012 خلال الحملة الأمنية (نسر) على حى أبو زرعى، بالمنطقة الشرقية الحدودية مع غزة وإسرائيل.

صدر ضده حكما غيابيا بالإعدام فى قضية جماعة التوحيد والجهاد بالعريش من بين 25 متهما، لقيامهم بمهاجمة بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش شهرى يونيو ويوليو عام 2011، ما أسفر عن مصرع مواطن و5 من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى الشروع فى قتل 12 آخرين من القوات المكلفة بتأمين البنك وقسم الشرطة.

أدلى أبو شيته باعترافات مهمة حول هوية مرتكبى حادث رفح الإرهابى الثانى، الذى راح ضحيته 17 من قوات حرس الحدود فى شهر أغسطس الماضى، حيث اعترف بأن من بين مرتكبى الحادث الإرهابى فلسطينيين اثنين دخلا إلى مصر عبر الأنفاق يوم 31 يوليو، وأقاما مع المتهم 6 أيام جرى فيها الإعداد للهجوم، لكنه أنكر فى التحقيقات معرفته بنيتهما تنفيذ الهجوم.

وأوضح فى اعترافاته أن الفلسطينيين غادرا المنزل صباح يوم الهجوم، وعادا فى المساء وأبلغاه بأنهما شاركا فى تنفيذ الحادث، ثم غادرا المنزل بسيارة دون لوحات.

ويواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 عمليات مداهمة الجيش لأوكار التكفيريين بمساعدة رجال سيناء.

وشهدت الحلقة 23 عرض مشهد لقاء سري بين عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ومحمد مرسي، والذي حذر فيه السيسي الأخير قائلا: "لا بد من التصالح مع كل القوى الوطنية وتكوين لجنة لمعاجلة التحدبات التي تمر بها مصر بدون تدخل مكتب الإرشاد، لازم القرار يبقى من الرئاسة فقط، ويجب مواجهة الفكر المتطرف والمصارحة المستمرة للرأي العام والتعامل معه كتكلة واحدة، والجماعة لا تستطيع التعامل مه هذه التحديات".

وتابع السيسي حديثه قائلا: “في بلد بتتدار برئيسين يا فندم.. لا يمكن أن يكون هذا المسار الصحيح لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر، جماعة الإخوان هدفهم التمكين والسيطرة، وأنا عندي اقتراح إنك ميكنش ليك علاقة بالجماعة.. مش تعاديهم ولكن تحط لهم النقط على الحروف".

ليقول له مرسي: “لو همشت جماعة الإخوان مش هيسبوني ولا يسيبوا ولادي دا فيها تطير رقاب".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء