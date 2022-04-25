الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيلون ماسك بعد شرائه «تويتر»: سأجعله أفضل من أي وقت مضى

إليون ماسك
إليون ماسك

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الاثنين، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح المالك الجديد للموقع.

وأكد تويتر، أن إيلون ماسك أصبح متحكما بشكل كامل في الشركة، بعد أن أصبح شركة خاصة يملكها الملياردير الأمريكي. 

وأوضحت وكالة رويترز أن اتفاق إيلون ماسك مع تويتر ينص على حصول المساهمين على 54,20 دولار للسهم، مشيرة إلى أنه اشترى تويتر بـ44 مليار دولار.

من جهته قال إيلون ماسك، عقب توقيع الصفقة إن تويتر لديه إمكانيات هائلة وسيعمل على توفيرها، متعهدا بالعمل على زيادة الثقة في موقع التدوينات المصغر.

وأضاف الملياردير الأمريكي: "أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى".

وأفادت بورصة نيويورك، مساء اليوم، بتعليق تداول أسهم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أنها بانتظار إعلان مرتقب بشأن الموقع.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه على تويتر في وقت سابق إنه يأمل أن يظل حتى أسوأ منتقديه على تويتر ، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير، وذلك في إشارة إلى حسمه صفقة الشراء التي عرضها منذ فترة وعارضتها عدة اطراف في الشركة.

وكانت محادثات مع الملياردير، إيلون ماسك، جرت  بشأن ‏عرضه البالغ 43 مليار دولار، للاستحواذ على الموقع.‏

والتقى الجانبان، أمس، لمناقشة مقترح، فيما مثلت محادثات الصفقة تغيرا كبيرا في موقف تويتر السابق بشأن عرض ماسك.

والخميس الماضي قدم الملياردير الأمريكي، عرضاً لشراء تويتر، مشيراً إلى أن الشركة لديها إمكانيات استثنائية وسيقوم بإطلاق عنانها.

وتضمن عرض ماسك السابق 54.20 دولار للسهم علاوة على 38%، فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل، والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من 9% من الشركة، لتصل قيمة العرض إلى حوالي 43 مليار دولار، نقلاً عن "رويترز".

وكان الملياردير، الذي يسيطر على شركة تسلا للسيارات الكهربائية، قد استحوذ على 9% من أسهم تويتر فى الرابع من أبريل الجاري.

موقع التواصل الاجتماعي تويتر إيلون ماسك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك 44 مليار دولا

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وائل لطفي

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