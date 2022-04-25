الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد صلاة التهجد وفضلها في ليلة القدر 2022

ليلة القدر
ليلة القدر

يبحث المسلمون في كل مكان عن موعد صلاة التهجد وفضلها في ليلة القدر 2022، حيث يتقرب العباد إلى الله عن طريق الصلاة وقراءة القرآن وخاصة صلاة التهجد خلال الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان.

وتستعرض "الدستور" خلال ذلك التقرير موعد صلاة التهجد وفضلها في ليلة القدر 2022.

موعد صلاة التهجد

صلاة التهجد هي صلاة تطوعية يصليها المسلمون في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر 2022، وليس بالضرورة أن تكون صلاة التهجد في رمضان فقط، ولكن يمكن أتصلى في أي وقت من السنة لقوله تعالى في كتابه العزيز " وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ"، وتبدأ صلاة التهجد في العادة من الثلث الأخير من الليل وحتى قبل صلاة الفجر، ولكن السنة النبوية ذكرت أن صلاة التهجد تبدأ صلاة التهجد عقب صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر حتى لو بركعة واحدة، لكن إذا صلى ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر يسلم من كل اثنتين هذا هو السنة.

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حكم صلاة التهجد وفضلها

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن حكم صلاة التهجد وفضلها على المسلم كبير، موضحًا أن صلاة التهجد فرض في حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا".

صلاة التهجد

وأضاف مفتي الديار المصرية أنه يمكن أداء صلاة التهجد في أي وقت من الليل عقب صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر، مستشهدًا بقول الرسول الكريم: "من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل".

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أفضل الأدعية في صلاة التهجد ليلة 25 رمضان 

"اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها علي الوجة الذي يرضيك عنا، اللهم أعد رمضان أعواما عديدة، اللهم اعتق رقابنا من النار".

"اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أَمَلَ المُشتاقينَ".

"اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم يا رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا قرة عين ولا أقل من ذلك".

"اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أدخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا، وأمهاتنا، و أزواجنا، وذرياتنا، ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يارب العالمين".

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