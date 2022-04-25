الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصف بالبازلت وتوحيد واجهات ولافتات.. ماذا يحدث فى مسار آل البيت؟

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمالها في مسار أل البيت في الوقت الحالي بشارع الأشراف الذي يمتد من ميدان السيدة نفيسة حتى مقام ابن سيرين، ويبلغ طوله حوالي ٢١٠ أمتار تقريبا ويحتوي على ٢٧ واجهة ومزارًا.

كما تقوم أجهزة المحافظة بتطوير شارع الخليفة الذي يمتد من مقام ابن سيرين حتى سوق الخليفة ويبلغ طوله حوالي ٣٨٠ مترا ويحتوي على ٤٨ واجهة.

ويواصل حي الخليفة تطوير ورفع كفاءة ودهان الواجهات السكنية والمحلات مع توحيد اللافتات والإعلانات المضيئة ذات الطابع التاريخي المميز.

وانتهت الأجهزة العاملة بمسار أل البيت من أعمال رفع كفاءة ودهانات لعدد من العقارات بشارع السيدة نفيسة بمدخل المسار وبشارع الأشراف مع تركيب أحجار الهاشمة.

تعتمد الرؤية التطويرية للمشروع على إحياء النسيج العمراني للأبنية التاريخية وجاء الرصف للأرضيات بالبازلت الناعم ليتماشى مع النشيج العمراني وتحديث الإضاءة.

مسار آل البيت تطوير مسار ال البيت اماكن العمل بمسار ال البيت محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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