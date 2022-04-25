الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رمضان بصحة| 4 فوائد صحية لـ الفلفل الأحمر المطحون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع تزايد الإقبال على وصفات الطعام في شهر رمضان المبارك، تواصل ربات البيوت البحث عن كل ما هو جديد في عالم المطبخ لتقديم أشهى الطبقات على مائدة الإفطار.

البهارات تلعب دورًا هامًا في تكوين تلك الأطباق فهي التي تعطي المذاق الشهي للكثير من الأطعمة على موائد الإفطار.

ويعتبر الفلفل الأحمر المطحون المعروفة بـ"الشطة الخشنة"، من البهارات الأساسية داخل المنزل، حيث يستخدم المصنعون أنواعًا مختلفة من الفلفل الحار الأحمر وبنسب مختلفة، وهذا جزء من متعة اكتشاف النوع الذي تفضله، لذا قدم خبراء التغذية بموقع "healthy eating" الطبي فوائد الفلفل الأحمر الخشن.

الفلفل الأحمر يهدئ المعدة ويمنع القرحة

تتمثل الفوائد الصحية للفلفل الأحمر المطحون في أنها يمكن أن تهدئ المعدة المضطربة وحتى القرحة، حيث تقول المعاهد الوطنية للصحة، أن مادة ​​ الكابسيسين الموجودة بالفلفل لا يحفز بل يثبط إفراز الحمض ، ويحفز إفرازات المخاط والقلويات ، وخاصة تدفق الدم المخاطي المعدي الذي يساعد في الوقاية والشفاء من القرحة.

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فوائد الفلفل الأحمر الحار

يعزز صحة القلب

أكد الباحثون، أن الفلفل الأحمر الحار، يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ومستويات الدهون الثلاثية وتراكم الصفائح الدموية مع زيادة قدرة الجسم على إذابة الفيبرين، وهو مادة أساسية في تكوين الدم أو كما تعرف بـ"الجلطات "، كل هذا يضيف إلى صحة القلب والأوعية الدموية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والانسداد الرئوي والسكتة الدماغية.

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ينظم مرض السكري

أوضح الباحثون، أن مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والكاروتينات الموجودة في الفلفل الأحمر المسحوق يمكن أن تساعد أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم. 

كما وجدت النتائج الواعدة أنه إذا تم استهلاك الفلفل الأحمر المطحون بانتظام، فإن متطلبات الأنسولين تنخفض بشكل أكبر.

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فوائد الفلفل الأحمر الحار

يقوي جهاز المناعة

اللون الأحمر للفلفل المطحون ليس للعرض فقط، فهو يعكس ارتفاع نسبة البيتا كاروتين، والذي يتم تحويله إلى فيتامين أ قبل أن يدعم الأغشية المخاطية، حيث توجد هذه الأغشية في جميع أنحاء جسمك، وتبطن الممرات الأنفية ، والرئتين والقناة المعوية وتقف بقوة في وجه مسببات الأمراض التي يمكن أن تجعلك تشعر بالمرض.

 

رمضان مرض السكر الفلفل الحار السكتة الدماغية صحة القلب النوبات القلبية الصفائح الدموية الجلطات

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