فوائد الفلفل الأحمر الحار

قالت ناديجدا تسابكينا الطبيبة المختصة في مجال التغذية، إن الفلفل الأحمر الحار يحتوي على عدد من الخصائص المفيدة، لكن يجب على بعض الناس توخي الحذر الشديد عند استخدامه.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" أضافت الخبيرة: "عندما نتحدث عن فوائد الفلفل الحار، فإننا نتحدث بشكل أساسي عن الفيتامينات التي يحتويها: فيتامينات А، B، С التي تساعد في تسريع الدورة الدموية، وهو ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويعيد عمل القلب والأوعية الدموية إلى طبيعته".

وتابعت تسابكينا القول: "تؤثر المواد الموجودة في الفلفل أيضا على الأغشية المخاطية، مما يساعد على تقوية الأوعية الدموية. ومن خلال توسيع الأوعية الدموية، فإنه يساعد في تنظيم الضغط الدموي، ويخفضه. كما أن مواد مثل الكابسيسينويد، التي تعطي الطعم الحار، تؤثر على البكتيريا وتقتلها ولذلك تعتبر كعامل مضاد للميكروبات".

وفي ذات الوقت، حذرت الخبيرة من أنه يجب على الذين يعانون من أمراض في الجهاز الهضمي، توخي الحذر الشديد عند تعاطي الفلفل الحار، الذي عند تأثيره على الأغشية المخاطية، يمكن أن يتسبب في تهيجها، لذلك لا ينصح بتناول الفلفل الأحمر خلال تفاقم القرحة (في المعدة، والأمعاء، والاثني عشر)، وخلال عدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم.

وظهر الفلفل الحار في المكسيك، وانتشر في أوروبا وآسيا في القرن السادس عشر، وانتشرت العديد من أصناف الفلفل الحار في جميع أنحاء العالم، وتستخدم في كل من الطعام والطب التقليدي.

وعلى صعيد آخر، يُعد الفلفل من الخضروات التى تدخل فى الكثير من أطباقنا اليومية، حيث يحتوى على العديد من الفوائد الصحية لأجسامنا، بالإضافة إلى مذاقه ونكهته الخاصة للطعام، كما أنه يمكن استخدامه فى التزيين، لذلك تقوم الكثير من السيدات بزراعته داخل منازلهن أو فى الحدائق الملحقة بها.. وإليك نصائح العناية بنبات الفلفل داخل منزلك حتى تستمعى بجنى ثماره:



ويعد نبات الفلفل من النبات السهلة في زراعتها، فيمكنك إحضار شتلة جاهزة من النبات أو استخدام بذور مجففة لثمرة فلفل ناضجة موجودة لديك، أو شراء بذور فلفل جاهزة، مع الحرص على وضع كل بذرة أو شتلة بعيدة عن الأخرى بمقدار شبر واحد، حتى تتمكن جذور كل منها من النمو بصورة أكبر.



- ضعى النبات فى مكان مفتوح يصل إليه ضوء الشمس بصورة كبيرة، فالفلفل يحتاج إلى الشمس المباشرة القوية للإثمار، واحرصى على رى النبات بصورة مستمرة، وبمقدار معقول، حيث يحتاج الفلفل إلى التربة الرطبة للنمو، مع استخدام السماد مرة كل أسبوع، مع مراعاة التسميد بالنيتروجين وذلك للحصول على محصول جيد ووفير، لكن مع عدم الإسراف فيه.



- احرصى على قطف أول زهرة، حيث يساعد ذلك على توجيه طاقة الزرعة للنمو والحصول على محصول أكبر في مرحلة لاحقة، وعند نمو الشتلة بشكل ملحوظ قومى بنقلها إلى أصيص أكبر، مع مراعاة فحص النبات يوميا، وفى حالة حدوث أي إصابة له، يجب مقاومة الإصابة ومتابعة التسميد.



خذى حذرك من الطيور والقوارض، فقد تتسلل إلى النبات وتتغذى على أوراقه، وبالتالى يموت النبات، لذلك يمكنك لف النبات فى إناء واسع وكبير محاط بشبكة أو سلك لحماية النبات، مع مراعاة السماح لضوء الشمس بالنفاد إليه.