في رمضان.. تجنب هذه الأطعمة في الموجة الحارة للبقاء بصحة جيدة

قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة والتي تشهدها البلاد، ولذلك يجب مراعاة نوعية الطعام التي تناولها خاصة في الصيام وذلك للحفاظ للبقاء بصحة جيدة.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “timesofindia” يجب تجنب هذه الأطعمة والمشروبات في فصل الصيف للبقاء في صحة جيدة ومن أبرزها:

الملح الزائد

يشار إلى الملح أيضًا باسم كلوريد الصوديوم، ويستخدم في نكهة الطعام، ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من الملح في النظام الغذائي إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

والجدير بالذكر أنه عندما يدخل الكثير من الصوديوم إلى الجسم، فإنه يتسبب في توقف وظائف الكلى من الجسم ويحدث الجفاف هذا يعني أن الجسم سوف يسحب الماء من الخلايا لذلك يوصى بتقليل تناول الملح في نظامك الغذائي خلال الموجة الحارة.

الشاي والقهوة

إذا كنت ترغب في الحفاظ على برودة جسمك ورطوبته في حرارة الصيف الحارقة، فتجنب أو قلل من تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة، وذلك لأنها تميل إلى زيادة درجة حرارة الجسم الكلية وتعكير صفو الجهاز الهضمي.

بعض البهارات الحارة

يُنصح دائمًا بتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل في فصل الصيف، وإلا فقد تؤثر سلبًا على صحتك، وتحتوي الأطعمة الغنية بالتوابل في الغالب على مادة الكابسيسين، مما يؤثر سلبًا على بيتا دوشا الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم، مما يؤدي بدوره إلى التعرق المفرط، والدمامل على الجلد، والجفاف والمرض، ولذلك يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، عندما ترتفع درجات الحرارة.

الأطعمة المقلية والوجبات السريعة

ليس سراً أن الأطعمة المقلية ليست مفيدة لك، ولكن هذا سبب كبير آخر لتجنبها، سواء كانت السمبوسة المفضلة لديك، أو البطاطس المقلية، أو الأطعمة السريعة، وما إلى ذلك، فإن كل هذه الأطعمة يمكن أن تصيبك بالجفاف، بالإضافة إلى صعوبة هضمها بشكل خاص في أشهر الصيف، وهذه الأطعمة لها تأثير سلبي على صحتك العامة.

مخللات

المخللات تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى احتباس الماء والتورم والانتفاخ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عسر الهضم، إذا كنت تتناول الكثير من المخلل، يمكن أن تؤدي النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى حدوث التهابات وتقرحات.

اللحوم

من المعروف لدي الجميع أن اللحوم ليست طعامًا سهل الهضم، والإفراط في تناول اللحوم في فصل الصيف خاصة مع الموجة الحارة قد يزيد من ضغط الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات التي تسخن الجسم أثناء الهضم.