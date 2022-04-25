الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين إصابات كورونا اليومية بعدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية اليوم الإثنين، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 215 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 897 ألفًا و351 إصابة، في حين تعافت 358 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 880 ألفًا و145 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2302 حالة، عقب عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 161 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتماثل 278 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و324 ألفًا و384 إصابة، والوفيات إلى 25 ألفًا و207 حالات، والشفاء إلى مليونين و296 ألفًا و548 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 442 إصابة جديدة، كما تعافت 426 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 561 ألفا و221 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند حاجز 1475 حالة عقب عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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