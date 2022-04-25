الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم معارض ملابس جديدة ودعم زواج اليتيمات بكفر الشيخ

معارض
معارض

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، عن تنظيمها معارض لتوزيع ملابس العيد الجديدة على الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات بالأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تكثيف دعمها الكامل لزواج الفتيات اليتيمات.

وأكدت أنه سيتم تكثيف دعم زواج الفتيات اليتيمات من خلال إتمام زفافهن وتسيلمهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن في بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية، وذلك ضمن المساهمات المقدمة في تنمية المجتمع المصري في مجال الرعاية الاجتماعية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان: "نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية خلال عيد الفطر المبارك، والتخفيف عن كاهلهم، حيث سيتم تخصيص مقرات لإقامة معارض كبيرة ويتم فيها دعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع ملابس العيد عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة بأرجاء المحافظة .

أوضح "شعبان" أن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات ونجحت حتى الآن في إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات في جميع مراكز المحافظة.

الأورمان عيد الفطر كفر الشيخ معارض يتيمات

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