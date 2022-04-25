السيطرة على حريق مخلفات حديقة الأورمان دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات أشجار نخيل داخل حديقة الأورمان دون وقوع إصابات.

وتلقت غرف عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من حديقة الأورمان بالقرب من ميدان النهضة، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، ولم يتسبب الحريق في أي خسائر بالأرواح، وانتظام عملية الدخول والخروج للمترددين على الحديقة تزامنًا مع الاحتفالات بعيد شم النسيم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.