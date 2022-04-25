«ربى لا تجعل للحزن مكاناً فى قلوبنا» أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم

مع حلول ليلة القدر، يرصد «الدستور» في تقريره أفضل الأدعية في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم

1 - "ربي لا تجعل للحزن مكانًا في قلوبنا وإن ضاقت بنا الأحوال يومًا فأوسعها برحمتك".

2 - «ربى اصرف عنا ثلاثًا: المرض، نار جهنم وعذاب القبر.. وأرزقنا ثلاثًا: السعادة، الصحة والجنة».

3- "اللهم إني أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

4 - «اللهم إنك عفوًا كريم تحب العفو فاعفو عنا.. نستغفرك يا رب ونتوب إليك”.

5 - "اللهم أعنا على شهوات أنفسنا، وقسوة قلوبنا، وضعف إرادتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك".

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان مكتوبة

6 - «اللهمّ إنّا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا».

7 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من صلى علي صلاة واحدة، صلى الله عليه عشر صلوات، وحُطت عنه عشر خطيئات، ورُفعت له عشر درجات».

8 - «اللهُم لا تَجعَلنا مِن الذينَ ضل سَعيُهم فِي الحَيَاة الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُون أنّهُم يُحْسِنُونَ صُنعَا».

9 - "اللهم إن في القبور أشخاصًا نحبهم وأحبونا.. اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم.. اللهم حرم وجوههم على النار".

10- "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأتوب إليه عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأتوب إليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".