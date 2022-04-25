العثور على جثة متفحمة فى مركب فيبر ببورفؤاد

عثر الأهالي بمحافظة بورسعيد، اليوم، على جثة متفحمة مجهولة الهوية، على مركب داخل شاطئ بورفؤاد بعد اندلاع النيران فيه مساء أمس.

تعود أحداث الواقعة إلى اندلاع نيران في ماكيت لمجسم مركب فيبر بمدخل الكورنيش في بورفؤاد، وتعاملت الحماية المدنية مع الحريق، لكن نظرا لوجود جزء سفلي مغلق في المجسم لم تلاحظ قوات الحماية المدنية وجود جثمان لشاب من المشردين كان يتخذ من المركب مأوى له.

وتم نقل الجثة المجهولة إلى مشرحة مستشفى الحياة ببورفؤاد، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أنها لشاب يبلغ من العمر 17 عاما، ومجهول الهوية.