الإمارات تعزى نيجيريا فى ضحايا انفجار منشأة نفطية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة نيجيريا وأهالي ضحايا انفجار منشأة نفطية في جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى.

وذكرت الخارجية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، اليوم الإثنين- أن الإمارات حكومة وشعبًا تقدم تعازيها ومواساتها في هذا الحادث الأليم، مؤكدة مساندتها لحكومة نيجيريا.

يذكر أن أجهزة الطوارئ في نيجيريا أعلنت عن مقتل العشرات بانفجار في مصفاة للنفط مخالفة للقانون بين ولايتي "ريفرز" و"إيمو" الغنيتين بالنفط في جنوب البلاد، والذي وقع في وقت متأخر الجمعة الماضية.