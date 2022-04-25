الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تعزى نيجيريا فى ضحايا انفجار منشأة نفطية

انفجار
انفجار

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة نيجيريا وأهالي ضحايا انفجار منشأة نفطية في جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى.
وذكرت الخارجية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، اليوم الإثنين- أن الإمارات حكومة وشعبًا تقدم تعازيها ومواساتها في هذا الحادث الأليم، مؤكدة مساندتها لحكومة نيجيريا.
يذكر أن أجهزة الطوارئ في نيجيريا أعلنت عن مقتل العشرات بانفجار في مصفاة للنفط مخالفة للقانون بين ولايتي "ريفرز" و"إيمو" الغنيتين بالنفط في جنوب البلاد، والذي وقع في وقت متأخر الجمعة الماضية.

ابوظبى منشأة نفطية الإمارات نيجيريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بعد عودته للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

أول رد من المريخ السودانى على أزمة التسريبات: الأهلى بطل أفريقيا ولا يصدق ما يقال عنه

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة