نقابة الصحفيين تشيد بقرارات الإفراج عن محبوسين

أشاد نقيب ومجلس نقابة الصحفيين بالقرارات الصادرة أمس من النيابة العامة بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدة قضايا.

ووجه النقيب ومجلس النقابة الشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ولكل القامات الشامخة للنيابة العامة بفروعها والقضاء المصري بجهاته وهيئاته، على هذه الخطوة المهمة البناءة.

وأعرب المجلس عن أمله أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى قريبة لاستكمالها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، وخصوصًا أعضاء نقابة الصحفيين، الذين لا يملكون لخدمة وطنهم ومهنتهم سوى أقلامهم وكاميراتهم وريشهم، ويلتزمون بكل الواجبات والحقوق التي أوردها الدستور وقوانين البلاد.