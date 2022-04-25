التضامن: استخراج 3 ملايين بطاقة «ميزة» لمستفيدى الدعم (إنفوجراف)

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم استخراج أكثر من 3 ملايين بطاقة "ميزة" لمستحقي الدعم النقدي، و5 ملايين بطاقة أخرى لمستحقي الحماية التأمينية و200 ألف بطاقة "ميزة" لمستفيدي المشروعات المتناهية الصغر.

أاشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن خطوات التحويل من «البطاقة الزرقاء» إلى أى بنك أو «ميزة» تتمثل في:

- توجه صاحب المعاش أو المستفيد من الصرف بالبطاقة الزرقاء إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه بطاقة الرقم القومي.

ــ تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ويكون مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت «ميزة» دون تحمل أي أعباء مالية.

- كما يمكن لصاحب المعاش أن يتوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر و فتح حساب جاري، وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

- ولحاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلى أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف.

أما بالنسبة للمحافظات المستهدفة فقد تم تقسيمها إلي ثلاث مراحل كالتالي:

المرحلة الأولى:

انتهت في مارس 2022 بعشر بمحافظات، وهي: «السويس - الإسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان » .

المرحلة الثانية:

بدأت من يناير 2022 وتنتهيأإبريل الجاري، و تشمل ثمان محافظات، وهي: «كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – القليوبية – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا».

أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزه مجاناً من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري وحتى نهاية مايو 2022.

