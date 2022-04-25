الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شاب بطعنة بالبطن إثر تعدى آخرين عليه بالشرقية

طعن
طعن

أصيب شاب من محافظة الشرقية، بجرح نافذ بالبطن، إثر تعدى آخرين عليه، أثناء تواجده بمركز ههيا، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير امن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا باستقبال مستشفى عدههيا المركزى،  لـ"م.ال"، 20 سنة، مجند ومقيم بقرية السناجرة، داىرة مركز أبوحماد مصاب بجرح طعنى نافذ أسفل البطن من الجهة اليمنى.

وتبين وقوع إصابة المجنى عليهإاثر تعدى من آخرين، أثناء تواجده بمركز ههيا. 

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى تكثيف الجهود الأمتية لصبط مرتكبى الواقعة.

وفى سياق متصل أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية، اإثر تعدى آخرين عليهم، بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع مشاجرة بمنطقة “ ابن العاص ”، دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مما أسفر عنه إصابة 3 أشخاص.

وتبين إصابة كل من “ عبد الرحمن.ج.ال”، 27 سنة، بجروح قطعية أعلى الشفة العليا و الرأس، و “ بشير.ال.ع”، 51 سنة، بجرح قطعى بالرأس، و “محمد.ع.إ”، 45 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر صقر المركزى، وتحويل المصاب الأخير لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق لعدم استقرار حالته الصحية.

اصابة امن الشرقية العلاج محافظ محافظة الشرقية مجند أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

أول رد من المريخ السودانى على أزمة التسريبات: الأهلى بطل أفريقيا ولا يصدق ما يقال عنه

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

التضامن: استخراج 3 ملايين بطاقة «ميزة» لمستفيدى الدعم (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة