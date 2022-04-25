إصابة شاب بطعنة بالبطن إثر تعدى آخرين عليه بالشرقية

أصيب شاب من محافظة الشرقية، بجرح نافذ بالبطن، إثر تعدى آخرين عليه، أثناء تواجده بمركز ههيا، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير امن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا باستقبال مستشفى عدههيا المركزى، لـ"م.ال"، 20 سنة، مجند ومقيم بقرية السناجرة، داىرة مركز أبوحماد مصاب بجرح طعنى نافذ أسفل البطن من الجهة اليمنى.

وتبين وقوع إصابة المجنى عليهإاثر تعدى من آخرين، أثناء تواجده بمركز ههيا.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى تكثيف الجهود الأمتية لصبط مرتكبى الواقعة.

وفى سياق متصل أصيب 3 أشخاص بمحافظة الشرقية، اإثر تعدى آخرين عليهم، بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع مشاجرة بمنطقة “ ابن العاص ”، دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مما أسفر عنه إصابة 3 أشخاص.

وتبين إصابة كل من “ عبد الرحمن.ج.ال”، 27 سنة، بجروح قطعية أعلى الشفة العليا و الرأس، و “ بشير.ال.ع”، 51 سنة، بجرح قطعى بالرأس، و “محمد.ع.إ”، 45 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر صقر المركزى، وتحويل المصاب الأخير لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق لعدم استقرار حالته الصحية.