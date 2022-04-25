الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا قد تشمل قيودا على واردات النفط

فالديس دومبروفسكيس
فالديس دومبروفسكيس

كشفت المفوضية الأوروبية أن حزمة العقوبات الأوروبية السادسة ضد روسيا، قد تشمل قيودا على استيراد النفط، ولكن يجب صياغتها بطريقة تقلل من الأضرار التي قد تلحق بدول الاتحاد الأوروبي.

 

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في مقابلة مع صحيفة التايمز، نشرت يوم الاثنين: "نحن نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات، وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات، يجب أن نفعل ذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية علينا".

 

وأشار إلى أن طبيعة العقوبات لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكنها قد تشمل الإلغاء التدريجي لاستيراد لنفط الروسي أو فرض تعريفات جمركية على الصادرات تتجاوز حدا معينا للسعر.

 

وفي 22 أبريل، أفادت صحيفة Politico أن المفوضية الأوروبية ستقترح على دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مشروع الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا. ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد تتضمن "بعض القيود على إمدادات النفط" وإجراءات مالية، بما في ذلك فصل عدة بنوك أخرى عن نظام الدفع سويفت.

روسي النفط المفوضية الاوروبية الاوروبية روسيا مفوضية الأوروبية مفوضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

أول رد من المريخ السودانى على أزمة التسريبات: الأهلى بطل أفريقيا ولا يصدق ما يقال عنه

لماذا كان يخاف محمد مرسي من الابتعاد عن مكتب الإرشاد؟

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

التضامن: استخراج 3 ملايين بطاقة «ميزة» لمستفيدى الدعم (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

لواء.حمدى البطران

بريطانيا والإرهاب

رشا عبدالمنعم

المسرح المدرسى.. ضرورة تربوية لا رفاهية

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة