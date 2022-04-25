لجنة روسية تبدأ التحقيق فى دعوات نازى أوكرانى لقتل أطفال دونباس

أعلنت لجنة التحقيق الروسية نيتها إجراء تقييم قانوني جنائي لتصريحات مقاتل من فوج "آزوف" النازي الأوكراني، التي حرض فيها على قتل الأطفال في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

ووفق ما أعلنته الخدمة الصحفية للهيئة الحكومية الروسية، "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية (ألكسندر باستريكين) تعليماته إلى المكتب المركزي بإجراء تقييم جنائي قانوني لأقوال مقاتل آزوف المعروف بلقب "ميديك".

ووفقًا لتعليمات رئيس القسم، سيحلل المحققون هذه التصريحات وسيقيمونها من الناحية الجنائية القانونية".

وكان مقاتل الفوج القومي النازي الأوكراني المذكور، قد دعا في وقت سابق عبر بث مباشر على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي لقتل سكان دونباس وأطفالهم.