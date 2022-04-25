الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير: واشنطن تريد جر أوروبا لمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا

القوات الروسية
القوات الروسية

أعرب المحلل السياسي عبد المسيح الشامي عن ثقته بأن الولايات المتحدة تريد جر أوروبا إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، دون أن تنخرط هي في حرب حقيقية مع موسكو.

وفي مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، قال الشامي إن ألمانيا تدرك في الوقت نفسه "ميزان القوى"، ولا تريد أن تصبح، مع دول أوروبا الأخرى، "كبش فداء" لأمريكا ومشاريعها.

وأوضح أن رغبة الولايات المتحدة الحقيقية، هي جر أوروبا كلها إلى هذا الصدام، مشيرا إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا على ألمانيا، التي تتحكم بالقرار الأوروبي، لأنها تعي تماما أنه إذا لم توافق برلين على موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمواجهة مع روسيا وإرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وما إلى ذلك، فلن يكون هناك قرار أوروبي داعم لموقف الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أشار الشامي إلى أن "العالم لم يعد كما كان سابقا فيما يتعلق بالعلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، وحتى داخل حلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أن أمريكا لم تعد تتحكم بالقرار بشكل كامل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية، أن الخلافات حول إمدادات الأسلحة الألمانية للجيش الأوكراني قد اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة، بعد أن أعرب ممثلو أحزاب التحالف بشكل متزايد عن استيائهم من مسار المستشار الألماني أولاف شولتز.

وعلى صعيد آخر، اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتحضير استفزازات بهدف إلقاء اللوم على العسكريين الروس في استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف: "تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطة قد وضعت بالفعل وتمثل ردًا على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف كيريلوف:" أن تصريحات استفزازية صدرت بشكل منتظم في مارس وأبريل العام الجاري على لسان قادة الدول الغربية بخصوص خطر استخدام روسيا أسلحة الدمار الشامل"، موضحًا أن الولايات المتحدة سبق أن طبقت غير مرة مثل هذه المشاريع لتحقيق أغراض سياسية.

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