الداخلية تكشف حقيقة اعتداء سيدة على فتاة لعدم ارتدائها الحجاب

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام إحدى السيدات بالتعدى بالضرب على فتاة بسبب خروجها دون حجاب بالقاهرة وضبط مرتكبة الواقعة.

ورصدت أجهزة الأمن تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" واقعة تعرض إحدى الفتيات للإعتداء بالضرب من سيدة بسبب خروجها دون حجاب.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من "طالبة - مقيمة بمنطقة المقطم) بتضررها من إحدى السيدات ، لقيامها بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب لعدم إرتدائها الحجاب حال تواجدها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة “عاملة بأحد المصانع - مقيمة بمنطقة مصر القديمة”.

وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتعدى بالضرب على المُبلغة وعللت ذلك بسبب اصطدام المبلغة بها حال سيرها بجوارها، وعند معاتبتها تحدثت معها بطريقة غير لائقة فقامت على إثر ذلك بالتعدى عليها، ونفت قيامها بذلك لسير المبلغة بدون حجاب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.